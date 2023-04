Visite commentée : une découverte pimentée, 20 juillet 2023, Espelette.

Une famille noble de Navarre, un panda de Chine, un château médiéval sur une colline, un piment d’Amérique du Sud, un chemin vers Compostelle… Quel rapport me direz-vous ! Et bien, je vous réponds Espelette. Vous voulez en savoir plus ? Je vous propose de découvrir toutes ces curiosités au détour des ruelles de ce village emblématique de

la gastronomie basque. La qualité de son piment, labellisé AOP, en a fait sa réputation mondiale, le dynamisme et l’activité de ses habitants en font sa force… Laissez-vous conter son histoire. Minimum 4 personnes (réservation obligatoire).

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 11:30:00. EUR.

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A noble family from Navarre, a panda from China, a medieval castle on a hill, a chilli pepper from South America, a road to Compostela? What’s the connection? Well, I answer you Espelette. Do you want to know more? I suggest you to discover all these curiosities in the alleys of this emblematic village of

of the Basque gastronomy. The quality of its pepper, labeled PDO, has made its worldwide reputation, the dynamism and the activity of its inhabitants make its strength? Let us tell you about its history. Minimum 4 people (reservation required)

¿Una familia noble de Navarra, un panda de China, un castillo medieval en una colina, una guindilla de Sudamérica, una ruta a Compostela? ¿Cuál es la conexión? Pues mi respuesta es Espelette. ¿Quiere saber más? Le propongo que descubra todas estas curiosidades en las callejuelas de este pueblo emblemático de la gastronomía vasca

de la gastronomía vasca. La calidad de su guindilla, galardonada con la etiqueta DOP, le ha dado fama mundial, y el dinamismo y la actividad de sus habitantes son su punto fuerte? Déjenos contarle su historia. Mínimo 4 personas (reserva obligatoria)

Eine Adelsfamilie aus Navarra, ein Panda aus China, ein mittelalterliches Schloss auf einem Hügel, eine Chilischote aus Südamerika, ein Weg nach Santiago de Compostela? Was hat das damit zu tun? Nun, ich antworte Ihnen Espelette. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Ich schlage Ihnen vor, all diese Kuriositäten in den Gassen dieses Dorfes zu entdecken, das ein Symbol für die Gastronomie ist

der baskischen Gastronomie. Die Qualität seines Paprikas, das mit dem Gütesiegel DOP ausgezeichnet ist, hat ihm zu seinem weltweiten Ruf verholfen, und die Dynamik und Aktivität seiner Einwohner sind seine Stärke Lassen Sie sich seine Geschichte erzählen. Mindestens 4 Personen (Reservierung erforderlich)

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque