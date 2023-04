Eusko eguna – journée de la monnaie locale du Pays Basque, 15 avril 2023, Espelette.

La monnaie locale du Pays Basque (et plus importante d’Europe) fêtera ses 10 ans autour d’une grande fête populaire.

De 10h à 16h, marché couvert : marché de producteurs et créateurs. Nombreuses animations toute la journée : activités pour les enfants, spectacle de marionnettes, jeux gonflables, balades à dos d’ânes, jeux traditionnels avec Gaia, conférences, brunch paysan, visite guidée du village d’Espelette, spectacle de danses basques..

En concert le soir : Mouss et Hakim, qui présenteront leur parcours musical de Zebda aux Darons de la Garonne ; Willis Drummond, référence du rock basque; et le Bal du Samedi Soir, pour finir la soirée dans une ambiance chaleureuse et danser sur un éclectisme musical 100% vinyle !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The local currency of the Basque Country (and the largest in Europe) will celebrate its 10th anniversary with a big party.

From 10 am to 4 pm, covered market: producers and creators market. Numerous activities all day long: activities for children, puppet show, inflatable games, donkey rides, traditional games with Gaia, conferences, country brunch, guided tour of the village of Espelette, Basque dance show.

In concert in the evening: Mouss and Hakim, who will present their musical journey from Zebda to the Darons de la Garonne; Willis Drummond, reference of Basque rock; and the Saturday Night Ball, to finish the evening in a warm atmosphere and dance on a musical eclecticism 100% vinyl!

La moneda local del País Vasco (y la mayor de Europa) celebrará su 10º aniversario con una gran fiesta.

De 10.00 a 16.00 h, mercado cubierto: mercado de productores y creadores. Numerosas actividades a lo largo del día: actividades para niños, espectáculo de marionetas, juegos hinchables, paseos en burro, juegos tradicionales con Gaia, conferencias, brunch campesino, visita guiada al pueblo de Espelette, espectáculo de danzas vascas.

Por la noche, concierto de Mouss y Hakim, que presentarán su viaje musical desde Zebda hasta los Darons de la Garonne; Willis Drummond, una referencia del rock vasco; y el Bal du Samedi Soir, para terminar la velada en un ambiente cálido y bailar al son de un eclecticismo musical ¡100% vinilo!

Die lokale Währung des Baskenlandes (und die größte in Europa) feiert ihren 10. Geburtstag mit einem großen Volksfest.

Von 10:00 bis 16:00 Uhr, Markthalle: Markt mit Erzeugern und Designern. Zahlreiche Animationen den ganzen Tag über: Aktivitäten für Kinder, Marionettenspiel, Hüpfburgen, Eselreiten, traditionelle Spiele mit Gaia, Vorträge, Bauernbrunch, geführte Besichtigung des Dorfes Espelette, baskische Tanzvorführung…

Am Abend treten auf: Mouss und Hakim, die ihren musikalischen Werdegang von Zebda bis zu den Darons de la Garonne vorstellen; Willis Drummond, eine Referenz des baskischen Rocks; und der Bal du Samedi Soir, um den Abend in einer warmen Atmosphäre ausklingen zu lassen und zu einem musikalischen Eklektizismus zu tanzen, der zu 100% aus Vinyl besteht!

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque