Mai artistique à Espédaillac, Nina et Marion Espédaillac Espédaillac Catégories d’Évènement: Espédaillac

Lot

Mai artistique à Espédaillac, Nina et Marion, 20 mai 2023, Espédaillac Espédaillac. Mai artistique à Espédaillac, Nina et Marion Salle polyvalente Espédaillac Lot

2023-05-20 15:00:00 – 2023-05-20 18:00:00 Espédaillac

Lot Espédaillac . Marion DAVY, illustratrice

Nina BARRET-REMY, dessinatrice Venez découvrir l’exposition de dessins par Nina et Marion. Nina et Marion@

Espédaillac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Espédaillac, Lot Autres Lieu Espédaillac Adresse Salle polyvalente Espédaillac Lot Ville Espédaillac Espédaillac Departement Lot Tarif Lieu Ville Espédaillac

Espédaillac Espédaillac Espédaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac espedaillac/

Mai artistique à Espédaillac, Nina et Marion 2023-05-20 was last modified: by Mai artistique à Espédaillac, Nina et Marion Espédaillac 20 mai 2023 Espédaillac Lot salle polyvalente Espédaillac Lot

Espédaillac Espédaillac Lot