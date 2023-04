Fête Votive d’Espédaillac le bourg, 1 septembre 2023, Espédaillac.

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village, théâtre, aubades, pétanque,apéritif, repas, grand bal, messe, cérémonie au monument aux morts, apéritif-concert, tombola, vide-greniers…).

le bourg

Espédaillac 46320 Lot Occitanie



The festival committee invites you to the village’s votive festival, theatre, aubades, pétanque, aperitif, meal, grand ball, mass, ceremony at the war memorial, aperitif-concert, tombola, garage sale…)

La comisión de fiestas le invita a la fiesta del pueblo, al teatro, a las aubades, a la petanca, al aperitivo, a la comida, al gran baile, a la misa, a la ceremonia en el monumento a la guerra, al aperitivo-concierto, a la tómbola, a la venta de garaje…)

Das Festkomitee lädt Sie zum Votivfest des Dorfes ein, Theater, Aubades, Petanque, Aperitif, Essen, großer Ball, Messe, Zeremonie am Kriegsdenkmal, Aperitif-Konzert, Tombola, Flohmarkt…)

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac