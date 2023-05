Nuit des Etoiles à Espédaillac l’Oustal, 22 août 2023, Espédaillac.

Le club d’astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope..

2023-08-22 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-22 . EUR.

l’Oustal

Espédaillac 46320 Lot Occitanie



The astronomy club of Gramat will welcome you to contemplate the celestial vault and help you to locate the stars with the telescope.

El Club de Astronomía de Gramat le acogerá para contemplar la bóveda celeste y le ayudará a divisar las estrellas a través de un telescopio.

Der Astronomieclub von Gramat empfängt Sie, um den Sternenhimmel zu betrachten und Ihnen zu helfen, die Sterne mit dem Teleskop ausfindig zu machen.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac