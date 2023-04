Journée du Pain à Espédaillac Au four « CAVALIE » au Sullé Espédaillac Catégories d’évènement: Espédaillac

Lot

Journée du Pain à Espédaillac Au four « CAVALIE » au Sullé, 16 août 2023, Espédaillac. L’Oustal, commission patrimoine, vous convie à une journée du pain !.

2023-08-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-16 . EUR.

Au four « CAVALIE » au Sullé

Espédaillac 46320 Lot Occitanie



The Oustal, heritage commission, invites you to a bread day! L’Oustal, comisión de patrimonio, ¡le invita a una jornada del pan! L’Oustal, Kommission für Kulturerbe, lädt Sie zu einem Tag des Brotes ein! Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac

Détails Catégories d’évènement: Espédaillac, Lot Autres Lieu Au four "CAVALIE" au Sullé Adresse Au four "CAVALIE" au Sullé Ville Espédaillac Departement Lot Lieu Ville Au four "CAVALIE" au Sullé Espédaillac

Au four "CAVALIE" au Sullé Espédaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac/

Journée du Pain à Espédaillac Au four « CAVALIE » au Sullé 2023-08-16 was last modified: by Journée du Pain à Espédaillac Au four « CAVALIE » au Sullé Au four "CAVALIE" au Sullé 16 août 2023 Au four "CAVALIE" au Sullé Espédaillac

Espédaillac Lot