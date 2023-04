Concert de guitare espagnole par Paola et Victor Eglise Espédaillac Catégories d’évènement: Espédaillac

Lot

Concert de guitare espagnole par Paola et Victor Eglise, 29 juillet 2023, Espédaillac. Venez découvrir la guitare espagnole par Paola et Victor

Organisé par la commission « patrimoine ».

2023-07-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Eglise

Espédaillac 46320 Lot Occitanie



Come and discover the Spanish guitar by Paola and Victor

Organized by the « heritage » commission Ven a descubrir la guitarra española de la mano de Paola y Victor

Organizado por el comité « patrimonio Lernen Sie die spanische Gitarre von Paola und Victor kennen

Organisiert von der Kommission « Kulturerbe » Mise à jour le 2023-04-13 par OT Lacapelle Marival

Détails Catégories d’évènement: Espédaillac, Lot Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Espédaillac Departement Lot Lieu Ville Eglise Espédaillac

Eglise Espédaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac/

Concert de guitare espagnole par Paola et Victor Eglise 2023-07-29 was last modified: by Concert de guitare espagnole par Paola et Victor Eglise Eglise 29 juillet 2023 Eglise Espédaillac

Espédaillac Lot