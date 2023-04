Concert-Spectacle de musique baroque, 25 juillet 2023, Espédaillac.

Concert-Spectacle de musique baroque par le trio « Les Accordenses », présenté en costumes, constitué à parts égales de textes et de musiques d’époque, celles-ci étant jouées sur instruments baroques.

Entrée gratuite, participation conseillée.

2023-07-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Espédaillac 46320 Lot Occitanie



Concert-Spectacle of baroque music by the trio « Les Accordenses », presented in costumes, consisting of equal parts of texts and music of the period, the latter being played on baroque instruments.

Free admission, participation advised

Concierto-espectáculo de música barroca a cargo del trío « Les Accordenses », presentado con disfraces, compuesto a partes iguales por textos y música de la época, esta última interpretada con instrumentos barrocos.

Entrada gratuita, se recomienda la participación

Konzert-Spektakel mit Barockmusik vom Trio « Les Accordenses », das in Kostümen auftritt und zu gleichen Teilen aus Texten und Musik der Epoche besteht, wobei letztere auf Barockinstrumenten gespielt wird.

Freier Eintritt, Teilnahme empfohlen

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac