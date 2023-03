Protection du Petit Patrimoine Bâti « Restauration des Murets du Lac d’Albert » Espédaillac Catégories d’Évènement: Espédaillac

Lot . L’Oustal, commission patrimoine, vous convie à la restauration des murets du lac d’Albert, pilotée par Vincent Caussanel.

Maçonnerie et taille de pierre, travail de la lauze calcaire

Détenteur du label qualité « Valeur parc »

