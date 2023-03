Soirée de la Saint Jean à Espédaillac Espédaillac Catégories d’Évènement: Espédaillac

Lot . Soirée de la Saint Jean

19h00 apéritif offert, suivi du repas tiré du panier

Animation musicale : groupe BALDANGO

22h00 allumage du feu de la Saint Jean Le Comité des Fêtes et de la Culture vous convie à un grand feu de la Saint Jean !

apéritif, repas partagé, allumage du feu à la nuit tombée

Pensez à apporter vos couverts

Organisé par le comité des fêtes et de la culture Comité des Fêtes et de la Culture

Espédaillac

