Balade à la découverte des chouettes à Espédaillac  

Lot . 10 10 EUR 15 personnes maximum

Réservation obligatoire auprès du secrétariat de mairie

ouvert le :

Lundi 15H30 à 18H00

Mardi 10H00 à 12H00

Jeudi 10H00 à 12H00 Explications et présentations des nocturnes puis pique-nique tiré du sac tout en continuant à discuter.

Enfin, à la tombée de la nuit, nous tenterons d’entendre et d’observer des chouettes dans le village.

guidée par Thomas Buzzi +33 5 65 40 57 66

