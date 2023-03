Balade gourmande au crépuscule à Espédaillac Espédaillac Catégories d’Évènement: Espédaillac

Lot

Balade gourmande au crépuscule à Espédaillac, 11 juillet 2023, Espédaillac . Balade gourmande au crépuscule à Espédaillac l’oustal Espédaillac Lot

2023-07-11 18:30:00 – 2023-07-11 Espédaillac

Lot . parcours d’environ 4 kms

pique-nique

parcours d’environ 4 kms L’Oustal, commission patrimoine, vous propose une balade gourmande au crépuscule autour d’Espédaillac guidée par Gérard Dorémus. Commission du Patrimoine l’Oustal

Espédaillac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Espédaillac, Lot Autres Lieu Espédaillac Adresse l'oustal Espédaillac Lot Ville Espédaillac Departement Lot Tarif Lieu Ville Espédaillac

Espédaillac Espédaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac /

Balade gourmande au crépuscule à Espédaillac 2023-07-11 was last modified: by Balade gourmande au crépuscule à Espédaillac Espédaillac 11 juillet 2023 Espédaillac l'oustal Espédaillac Lot Lot

Espédaillac Lot