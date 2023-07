Histoire du Quercy, conférence de Patrice Foissac Espédaillac, salle polyvalente Espédaillac, 21 juillet 2023 21:00, Espédaillac.

Dans notre petite province isolée, la recherche historique s’est longtemps assoupie, gentiment bercée par quelques érudits locaux trop complaisants envers les mythographes. Ces derniers ont donc « enrichi » à loisir une histoire qui n’a commencé à être vraiment revisitée que dans les années 1960 et qui reste encore par bien des aspects en chantier. Patrice Foissac tente, de nous faire la part des mythes, dont certains ont encore la vie dure, et des acquis de la recherche scientifique pour éclairer les aspects les plus significatifs de l’histoire de notre province.

L’intervenant : Patrice Foissac a été professeur agrégé d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire de 1985 à 2019, Docteur de l’université de Toulouse Jean-Jaurès, chercheur associé de l’UMR 5136 Framespa-studium (histoire de l’éducation) et ancien président de la Société des études du Lot de 2005 à 2021.

Dédicace par Patrice Foissac de ses ouvrages et notamment de sa dernière publication consacrée à l’histoire de Saint-Cirq-Lapopie

Espédaillac, salle polyvalente salle polyvalente / 46320 / Espédaillac / Occitanie Espédaillac 46320 Lot