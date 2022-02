ESPÈCES Reprise de répertoire Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

ESPÈCES Reprise de répertoire Châlons-en-Champagne, 11 mars 2022, Châlons-en-Champagne. ESPÈCES Reprise de répertoire Cirque historique Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

2022-03-11 – 2022-03-12 Cirque historique Avenue du Maréchal Leclerc

Châlons-en-Champagne Marne Pour cette 9e édition de reprise de répertoire, Christophe Huysman et son équipe travaillent avec les étudiant.e.s de la 35e promotion du CNAC à la reprise / adaptation de ESPÈCES, spectacle créé en 2002 avec cinq artistes interprètes.

« ESPÈCES est un travail d’écriture entrepris à partir d’échanges ordinaires, d’informations minimales entendues dans les bars, les boîtes de nuit, pendant le sommeil, …. C’est une pièce d’ivresses, burlesque, des morceaux de conversations, interjections, soupirs, proférés dans des positions physiques invraisemblables. Des compressions de temps et d’espaces, des torsions de corps.

C’est cela ESPÈCES : cet emportement singulier dans un langage ordinaire, des gens en fragments, qui font au mieux pour se sortir de situations violentes. Les acteurs acrobates se déplacent sans cesse, comme s’ils fuyaient la mort ou quelque chose de plus terrible encore. Ils s’amusent à survivre, à vivre. Une pièce où le corps est autant manipulé que le langage. » Billetterie en ligne sur CNAC.FR reservations@cnac.fr +33 3 26 21 12 43 Cirque historique Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

