du mercredi 26 janvier au dimanche 6 mars

Les insectes occupent presque tous les milieux de vie terrestres sur la planète. Certains sont même aquatiques, sous forme de larve ou d’adulte. Ils sont les espèces animales les plus nombreuses, certains sont prédateurs d’autres insectes, d’autres sont recycleurs des cadavres, ou pollinisateurs ou sont des proies abondantes pour beaucoup d’animaux. Certains ont développé une vie sociale stupéfiante, et leurs stratégies d’exploration et de coopération sont une inépuisable source d’admiration et de questionnements scientifiques. Dans cet exposé avec quizz, vous découvrirez différents aspects de la vie des insectes, grâce à l’observation de spécimens vivants présentés en terrariums et en fourmilières de verre.

6 ans et + Jouons avec un quizz et observons la diversité, le développement, l’action dans l’écosystème de plusieurs espèces d’insectes présentés en terrarium et en fourmilières de verre.

