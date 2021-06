Martigues Martigues 13500, Martigues Espèces D’espaces Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Martigues

Espèces D’espaces Martigues, 25 juin 2021-25 juin 2021, Martigues. Espèces D’espaces 2021-06-25 17:00:00 – 2021-06-25 21:00:00 Divers lieux, voir programme Dans toute la ville

Martigues 13500 Vendredi 25 juin au Mas de Pouane / Mardi 29 juin au parc de La Rode / Jeudi 1er juillet sur le plateau d’évolution de Canto-Perdrix.

« Il est des lieux interlopes, des lieux consacrés, il en est où tous se croisent…

Se hâtent à la chasse au temps, à l’efficacité, à la consommation.

Aire de bitume, ère de béton.

Espace public, espace privé, territoire commun ?

Ces lieux sont un non-lieu.

C’est un flux, un fleuve dont les berges réduites à la portion congrue ne retiennent que les improductifs.



C’est lui que nous choisissons d’investir, non pas pour en briser l’écoulement mais, tel un rocher posé dans un torrent, pour créer de nouveaux remous.

Une femme noire, un homme blanc, deux chevaux de trait blancs, deux étalons noirs.

Ce groupe crée la surprise, le surgissement poétique, l’enchantement du quotidien.

Loin des hiérarchies, loin des castes, le spectacle se veut une faille, une brèche.

Un courant d’air.



Sans angles ni cloisons, sans rien à vendre : ouvert, cyclique et donné. »

Cie Equinoctis.

Performances équestres et spectaculaires : sextet pour 4 chevaux, 2 humains et… un parking. « La négresse à cheval » par la Cie Equinoctis, en partenariat avec Nickel Chrome qui à Martigues soutient et promeut le spectacle vivant sous toutes ses formes

Performances équestres et spectaculaires : sextet pour 4 chevaux, 2 humains et… un parking. Vendredi 25 juin au Mas de Pouane / Mardi 29 juin au parc de La Rode / Jeudi 1er juillet sur le plateau d’évolution de Canto-Perdrix.

