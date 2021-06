Espèces d’Espaces, essai sur le temps L’Abattoir – Centre national des arts de la rue, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Chalon-sur-Saône.

### Espèces d’Espaces, essai sur le temps L’espace urbain/périurbain, ajouré voire constellé de lignes de fuite est une simple surface, sans épaisseur. Y poser un cheval, souvent surmonté d’une cavalière (parfois voltigeuse), un camion de 3m60 de haut permet de lui donner une perspective autre que … cavalière. C’est par le biais de la Haut-École (études équestres du rythme et du mouvement), de la Voltige de Cirque (travail essentiellement debout sur le dos d’un cheval au galop), de la Poste Hongroise (travail au pas et au trot sur deux chevaux côte à côte) ou encore de la Liberté (discipline qui consiste, n’est-ce pas un comble ? à demander à un cheval d’exécuter des figures sorties de son registre naturel pour les présenter dans un cadre spectaculaire), que nous donnons vie à cet échiquier dont nous sommes tous les pions. Pour circonscrire un espace dans ce maelström de bruits et de mouvements, nous utilisons le son : un décor à ouïr. Du déchargement des chevaux hors du camion jusqu’au départ, l’intégralité des 4h est mise en scène, ou plutôt mise en regard. Tout est donné à voir, tous les gestes assumés : le ramassage du crottin côtoie les séquences de Haute-École, la musique improvisée celle de l’installation du câblage. Nous travaillons, nous jouons, nous prenons soin, nous sommes. Nous présentons ainsi plusieurs facettes des conceptions du temps à travers nos différentes disciplines. L’accélération ou le ralentissement, l’empressement et la patience s’expriment par la voltige, la danse, la poste, conjuguées à des séquences polyrythmiques ou suspendues, cycliques ou flottantes. Le texte lui-même devient matière.

Performance artistique de 4 heures pour 4 chevaux, 2 humains et un parking. Au travers de la musique, de la poésie et de l’art équestre la cie Equinoctis vous invite à partager du temps.

