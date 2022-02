Espèces de boucs Collège Versailles, 1 mars 2022, Marseille.

du mardi 1 mars au vendredi 1 avril à Collège Versailles

**Désigner ou être désigné bouc émissaire, c’est reproduire des comportements d’exclusion et de stigmatisation qui perdurent depuis des siècles dans nos sociétés. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, ce phénomène contribue aux sentiments d’injustice et suscite haine et violence.** Jouer son bouc émissaire, interroger ce qui nous dérange et ce que nous rejetons sur un autre par le jeu, c’est prendre non seulement de la distance, mais aussi nos propres colères avec humour. Les ateliers du bouc permettent la sensibilisation et la prévention des comportements d’exclusion et de stigmatisation dans un cadre non stigmatisant par le développement de l’imagination et la créativité. Cette action peut prendre différentes formes, intégrant plusieurs propositions artistiques de la compagnie. Dans le cadre des actions éducatives du CG 13, elle s’adresse aux classes de 4ème et permet également de préparer, par un travail de sensibilisation aux discriminations et de lutte contre le racisme, la visite au Camp des Milles prévue l’année suivante pour les classes de 3ème. Elle permet aussi d’aborder différentes questions liées à l’usage des nouveaux médias et la sensibilisation à la création de bouc émissaire sur les réseaux sociaux.

Sur inscription

