Béatrice Can.B et l'upcycling à l'espace culturel de Châtillon-sur-Loire 21 octobre – 31 décembre

Béatrice Can.B : « Dingue de canettes, j’en ai récolté, avec mon mari, plus de 110 000 en 11 ans, généralement ramassées au détour des chemins ou des rues. Nous sauvons ainsi de précieux trésors de la disparition : le mot d’upcycling tire ici tout son sens ! Et plus j’en trouve et plus je m’en inspire ; c’est ma « matière à réflexion ».

Maîtrisant leurs multiples nuances, voire en en obtenant de nouvelles par décoloration au soleil, je crée des œuvres monochromes ou hautes en couleurs, pixellisées jusqu’à la limite de la reconnaissance, apportant ainsi une double vision de l’œuvre.

Lorsqu’on est trop près, l’œil est incapable de recomposer l’image, c’est la matière et la technique qui priment. Pour appréhender totalement l’œuvre, il faut prendre du recul…

espace culturel de Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-12-31T13:00:00+01:00 – 2023-12-31T16:00:00+01:00

Béatrice Can.B