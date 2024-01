HEATHER STREET Espass Rognac Rognac, samedi 20 janvier 2024.

HEATHER STREET ♫♫♫ Samedi 20 janvier, 20h30 Espass Rognac 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Réservation par SMS au 07 73 13 25 38

PAF : 10€

HEATHER STREET est un groupe de 6 musiciens originaires de la région marseillaise.

Le groupe vous fera découvrir ou redécouvrir des morceaux cultes de ces 50 dernières années. Avec des adaptations originales et parfois surprenantes.

Groupe de reprises Pop/Rock, Heather Street vous fera voyager dans la bonne humeur à travers les époques avec des tubes emblématiques des années 70 à nos jours.

Rejoignez-nous pour partager un moment musical unique autour d’un répertoire varié et atypique allant d’Imagine Dragons à Coldplay, de Muse à Queen, des Eagles et même Jimmy Hendrix.

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur