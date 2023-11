Route 70 Espass Rognac Rognac, 24 novembre 2023, Rognac.

Route 70 Vendredi 24 novembre, 20h30 Espass Rognac 10€

Duo Jean Gomez & Alain Chiarazzo

Jean (voix et guitare) et Alain (guitare et voix) sont 2 musiciens très appréciés dans la région marseillaise.

Ils ont participé ou participent encore à de nombreuses formations. On peut citer Quartiers Nord ou les Godfathers mais la liste serait trop longue pour les mentionner toutes …

Leur répertoire est basé sur les grands classiques du Blues et du Rock des années 60 et 70. Un peu de Rythm&Blues, aussi, et de la Pop.

Leurs points forts : La voix puissante et chaude de Jean et le jeu de guitare technique et inspiré d’Alain.

Le duo n’hésite pas, parfois, à interpréter les titres de façon personnalisée plutôt que de chercher à reproduire les chansons fidèlement.

Le tout avec simplicité et élégance.

Réservation par SMS au 07 73 13 25 38

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

