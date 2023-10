Coldspies Espass Rognac Rognac, 14 octobre 2023, Rognac.

Coldspies Samedi 14 octobre, 20h30 Espass Rognac 10€

Réservation par SMS au 07 73 13 25 38

PAF : 10€

Coldspies, un quatuor originaire du pays d’Aix rend hommage à Coldplay. Le groupe vous fera redécouvrir la période Rock des débuts de Coldplay de 1999 jusqu’à 2012 majoritairement, en jouant les albums tels que Parachutes, A Rush of Blood To The Head, X&Y, Viva La Vida, Mylo Xyloto, quelques B-Sides triées sur le volet et quelques tubes qui ont rendus célèbre Coldplay partout dans le monde. Un tribute sobre mais efficace qui saura ravir, les fans de ce groupe britannique mythique.

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

