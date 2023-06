Flam&co Fusion Espass Rognac Rognac Rognac Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rognac Flam&co Fusion Espass Rognac Rognac, 17 juin 2023, Rognac. Flam&co Fusion Samedi 17 juin, 20h00 Espass Rognac 10€ À la croisée des chemins… La rencontre du flamenco et du jazz, de la sensualité latine et du classique, du traditionnel à la pop culture !

Une soirée sous le signe de l’ouverture culturelle.

N'oubliez pas de réserver votre table au 07 73 13 25 38

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

