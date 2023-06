Callin’Berthe & Grand Balcony Twang Machine Espass Rognac Rognac, 3 juin 2023, Rognac.

Callin’Berthe & Grand Balcony Twang Machine Samedi 3 juin, 20h00 Espass Rognac 10€

L’Espass Live Rognac accueille Callin’Berthe et Grand Balcony Twang Machine le 3 juin.

Callin Berthe

Quand le son te projette dans une scène de film, que tes cellules se cognent de trop vibrer, quand la voix te capte pour ne plus te laisser respirer, tu es dans l’univers de Callin’ Berthe

Inclassables, déroutantes, décalées, obsédantes, les créations du groupe affirment leur singularité.

Pas d’étiquette à coller sur cet ovni musical, on n’enferme pas un vent qui tourbillonne…

Grand Balcony Twang Machine

2012, entre French Riviera et Ste Victoire, 4 musiciens (chants, guitare, basse, batterie) fantasment au gré de leurs voyages, un décor mental où se confondent bars miteux mythiques du Lower East Side, sources chaudes du Montana, cris et minis jupes tendues de londoniennes extatiques, virées nocturnes en Norton Mans ou Pontiac Fiero.

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

