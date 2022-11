Deep Purple Machine Espass Rognac, 12 novembre 2022, Rognac.

Deep Purple Machine Samedi 12 novembre, 20h30 Espass Rognac

10€

♫♫♫

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bien plus qu’un tribute, qu’un concert ! La légende DEEP PURPLE le 12 novembre à l’ESPASS LIVE Rognac la scène ! Puissance, solos de fous et délire sont au rendez-vous.

Le miracle a lieu ! On se croit à un véritable concert de DEEP PURPLE. On est agréablement submergé et conquis par une MACHINE irrésistible qui nous

transporte dans l’univers mythique des albums et des grands tubes de DEEP PURPLE



