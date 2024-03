ESPARTO La Fabulerie Marseille, samedi 30 mars 2024.

ESPARTO ♫♫♫ Samedi 30 mars, 19h30 La Fabulerie 5€

Début : 2024-03-30T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

ESPARTO – Nous Célébrer

Le Trio ESPARTO te donne rendez-vous en ville pour fêter la sortie du nouvel EP « Nous Célébrer ».

Le clip du titre éponyme de l’EP: https://www.youtube.com/watch?v=NR3C76HHvnQ

Après “Moderne Western”, porté en solo sur scène et en première partie de plusieurs têtes d’affiches de renom (Ayo, General Elektriks, La Caravane Passe…) Pierre Esparto convoque pour la première fois un trio, à la scène comme en studio.

A l’état sauvage, le trio ESPARTO diffuse un son frais et élégant qui dans les têtes résonne, et raisonne. Des jardins potagers, aux artères bouchées de la ville, de la forêt aux tavernes tranquilles, les messages que nous renvoie notre Nature tel un miroir, sont à portée de main. Écouter les chansons d’ESPARTO c’est tendre l’oreille et observer. Mais le plus souvent on s’agite et on danse comme des Sapiens au Carnaval.

La guitare de Pierre Esparto reste fidèle à ses accents gipsy sur lesquels viennent se poser les textures enivrées de claviers synth-pop de Samuel Diouf et le pouls frappé sur la batterie de Jérémi Martinez. Alors le trio marseillais invite le public dans un concert solaire et énergique.

Places limitées, réservation conseillée

Ouverture des portes: 19h

Début du concert: 19h30

PAF: 5 euros

PAS DE CB A L’ENTREE

