Projection « Paisans de nosta », Amanda Meunier ESPARROS Esparros, 10 novembre 2023, Esparros.

Esparros,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la 24e édition du Mois du Doc organisé par le département et Images en Bibliothèque, cette séance est suivie d’un débat avec la cinéaste Amanda Meunier.

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

ESPARROS à la salle des fêtes

Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the 24th Mois du Doc organized by the department and Images en Bibliothèque, this screening is followed by a discussion with filmmaker Amanda Meunier

En el marco del 24º Mois du Doc, organizado por el departamento e Images en Bibliothèque, esta proyección irá seguida de un debate con la cineasta Amanda Meunier

Im Rahmen der 24. Ausgabe des vom Département und Images en Bibliothèque organisierten Mois du Doc findet im Anschluss an diese Vorstellung eine Debatte mit der Filmemacherin Amanda Meunier statt

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65