Conférence « L’art Baroque dans les vallées d’Aure et du Louron » et présentation du retable d’Esparros par Jacques BRAU ESPARROS Esparros, 3 novembre 2023, Esparros.

Esparros,Hautes-Pyrénées

Jacques Brau nous fera admirer dans un diaporama les retables et tabernacles des églises de la vallée d’Aure et du Louron et détaillera le beau retable de l’église d’Esparros puis il dédicacera son beau livre « Splendeurs baroques, Aure et Louron ».

2023-11-03 20:15:00

ESPARROS église d’Esparros

Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jacques Brau will show us a slide show of the altarpieces and tabernacles in the churches of the Aure and Louron valleys, and detail the beautiful altarpiece in the church at Esparros. He will then dedicate his fine book « Splendeurs baroques, Aure et Louron » (Baroque Splendors, Aure and Louron)

Jacques Brau nos presentará una proyección de diapositivas sobre los retablos y sagrarios de las iglesias de los valles de Aure y Louron, y detallará el hermoso retablo de la iglesia de Esparros. A continuación, firmará su hermoso libro « Esplendores barrocos, Aure y Louron »

Jacques Brau wird uns in einer Diashow die Altarbilder und Tabernakel der Kirchen im Aure- und Louron-Tal zeigen und das schöne Altarbild der Kirche von Esparros detailliert beschreiben. Anschließend wird er sein schönes Buch « Splendeurs baroques, Aure et Louron » signieren

