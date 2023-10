Rencontre Littéraire et Dédicace ESPARROS Esparros, 7 octobre 2023, Esparros.

Esparros,Hautes-Pyrénées

« Un voyage fantastique, imaginaire, en nous laissant emporter par les traits de crayon, en nous projetant dans le temps, en nous remémorant les histoires de jadis, en s’imprégnant de la magie d’une vallée atlantique qui cache une infinité de secrets dans une multitude de recoins : des pierres qui parlent, des bois qui susurrent, des sons qui se taisent…Ne les manque pas ! »

Venez à la rencontre de cet auteur à la bibliothèque d’Esparros. Il vous présentera son remarquable ouvrage, véritable déclaration d’amour à cette vallée pyrénéenne et le dédicacera autour du traditionnel pot bigourdan..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

ESPARROS à la Bibliothèque

Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



« A fantastic, imaginary journey, letting ourselves be carried away by the pencil strokes, projecting ourselves back in time, recalling stories of yesteryear, soaking up the magic of an Atlantic valley that hides an infinite number of secrets in a multitude of nooks and crannies: stones that speak, woods that whisper, sounds that fall silent…Don’t miss them! »

Come and meet this author at the Esparros library. He will present his remarkable book, a true declaration of love for this Pyrenean valley, and sign it over the traditional pot bigourdan.

« Un viaje fantástico, imaginario, mientras nos dejamos llevar por los trazos del lápiz, proyectándonos en el tiempo, rememorando las historias de antaño, empapándonos de la magia de un valle atlántico que esconde infinidad de secretos en multitud de recovecos: piedras que hablan, bosques que susurran, sonidos que callan… ¡No te los pierdas! »

Ven a conocer a este autor a la biblioteca de Esparros. Presentará su extraordinario libro, una auténtica declaración de amor a este valle pirenaico, y lo firmará en la tradicional olla bigourdan.

« Eine fantastische, imaginäre Reise, indem wir uns von den Bleistiftstrichen mitreißen lassen, uns in die Zeit zurückversetzen, uns an die Geschichten von früher erinnern und den Zauber eines atlantischen Tals in uns aufnehmen, das in unzähligen Winkeln unendlich viele Geheimnisse verbirgt: Steine, die sprechen, Hölzer, die flüstern, Klänge, die schweigen…Lass sie dir nicht entgehen! »

Treffen Sie diesen Autor in der Bibliothek von Esparros. Er wird Ihnen sein bemerkenswertes Werk, eine wahre Liebeserklärung an dieses Pyrenäental, vorstellen und es bei einem traditionellen Pot bigourdan signieren.

