Village des Sciences à Marseille Espanade Bargemon esplanade de la Mairie Marseille 2e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le temps d’un week-end, la science à la rencontre de tous ! Venez expérimenter et échanger, là où expériences surprenantes et manipulations simples côtoient expositions, conférences ou parcours en réalité augmentée.. Enfants

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Espanade Bargemon esplanade de la Mairie Vieux Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For one weekend, science meets everyone! Come and experiment and exchange ideas, where surprising experiments and simple manipulations rub shoulders with exhibitions, lectures and augmented reality tours.

Durante un fin de semana, ¡lleve la ciencia a todo el mundo! Ven a experimentar y a intercambiar ideas, donde experimentos sorprendentes y manipulaciones sencillas se codean con exposiciones, conferencias y recorridos de realidad aumentada.

Ein Wochenende lang trifft die Wissenschaft auf alle! Experimentieren Sie und tauschen Sie sich aus, wo überraschende Experimente und einfache Manipulationen neben Ausstellungen, Vorträgen oder Augmented-Reality-Rundgängen stattfinden.

