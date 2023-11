Conférence en direct » Napoléon » Espalion, 11 décembre 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Avec Arthur Chevalier, écrivain et éditeur – Dans le cadre du programme Unipop, de ville en ville..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



With Arthur Chevalier, writer and publisher – As part of the Unipop program, from city to city.

Con Arthur Chevalier, escritor y editor – En el marco del programa Unipop, de ciudad en ciudad.

Mit Arthur Chevalier, Schriftsteller und Herausgeber – Im Rahmen des Unipop-Programms, von Stadt zu Stadt.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Terres d’Aveyron