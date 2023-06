Apéro Trail d’Espalion Espalion, 16 septembre 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Un circuit de 16km, sur les coteaux de la vallée du Lot, à la découverte des plus belles vues d’Espalion en passant par Vermus, Calmont et Alayrac..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . 20 EUR.

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



A 16km circuit on the slopes of the Lot valley, discovering the most beautiful views of Espalion via Vermus, Calmont and Alayrac.

Recorrido de 16 km por las laderas del valle del Lot, disfrutando de las mejores vistas de Espalion pasando por Vermus, Calmont y Alayrac.

Ein 16 km langer Rundweg über die Hänge des Lot-Tals, auf dem Sie die schönsten Aussichten von Espalion über Vermus, Calmont und Alayrac entdecken können.

