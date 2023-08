Cinéma en plein air « Astérix et Obélix : Mission Cléopatre » Espalion Catégories d’Évènement: Aveyron

Espalion Cinéma en plein air « Astérix et Obélix : Mission Cléopatre » Espalion, 2 septembre 2023, Espalion. Espalion,Aveyron À Alayrac.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . 5 EUR. Espalion 12500 Aveyron Occitanie



In Alayrac En Alayrac In Alayrac Mise à jour le 2023-08-25 par OT Terres d’Aveyron Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Espalion Autres Adresse Ville Espalion Departement Aveyron Lieu Ville Espalion latitude longitude 44.535;2.7517

Espalion Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espalion/