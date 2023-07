Vide Grenier à Flaujac Espalion, 9 juillet 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Venez chiner la bonne affaire lors du vide grenier dans le village de Flaujac (proche d’Espalion). Buvette et restauration rapide sur place..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . 3 EUR.

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Come and find a good deal at the garage sale in the village of Flaujac (near Espalion). Refreshments and fast food on the spot.

Venga a encontrar una ganga en la venta de garaje del pueblo de Flaujac (cerca de Espalion). Refrescos y comida rápida in situ.

Kommen Sie und stöbern Sie nach Schnäppchen auf dem Flohmarkt im Dorf Flaujac (in der Nähe von Espalion). Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme HTA – Bureau d’Espalion