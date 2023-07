Concours nocturnes de pétanque Espalion, 7 juillet 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Organisés par l’Amicale de Pétanque d’Espalion. Ouverts à tous. Inscription sur place à partir de 20h30.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . 10 EUR.

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Organized by the Amicale de Pétanque d’Espalion. Open to all. On-site registration from 8.30pm

Organizado por la Amicale de Pétanque d’Espalion. Abierto a todos. Inscripciones in situ a partir de las 20.30 h

Organisiert von der Amicale de Pétanque d’Espalion. Für alle offen. Anmeldung vor Ort ab 20:30 Uhr

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Terres d’Aveyron