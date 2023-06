Vigneronade Espalion, 24 juin 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Dégustation de vins (+ de 10 vignerons de toute la France).

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Wine tasting (over 10 winemakers from all over France)

Degustación de vinos (más de 10 viticultores de toda Francia)

Weinverkostung (+ 10 Winzer aus ganz Frankreich)

