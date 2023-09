Oiseau Espal Le Mans, 5 décembre 2023, Le Mans.

Oiseau Mardi 5 décembre, 20h00 Espal

Avec son univers métaphorique où les vivants et les morts se parlent en provoquant des étincelles dans les cheveux, des courants d’air sous les robes et des feux d’artifice dans le ciel du théâtre, ce spectacle abordera l’épineuse question du deuil avec beaucoup de finesse et de sensibilité…

Espal 60-62 Rue de l’Estérel, 72039 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

THÉÂTRE ANNA NOZIÈRE

Isol Buffy