A vue Espal Le Mans, 24 novembre 2023, Le Mans.

A vue 24 et 25 novembre Espal

Dans un décor brut de décoffrage, avec du matériel bon marché et grâce à un engagement physique total et à une quête de la performance inouïe, ces deux illusionnistes parviendront à transmuer la matière, à dissoudre leurs identités, à brouiller vos sens et à créer de l’étrange…

Espal 60-62 Rue de l’Estérel, 72039 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}]

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:10:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:10:00+01:00

MAGIE COMPAGNIE 32 NOVEMBRE

Emile Zeizig