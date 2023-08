Scenery Espal Le Mans, 10 octobre 2023, Le Mans.

Scenery Mardi 10 octobre, 18h30 Espal

Dans cette exposition qui parcourt plus de deux décennies de son travail, vous verrez comment la photographe Claire Chevrier parvient à saisir des corps et des paysages « à la marge » avec des vues qui allient à la fois la puissance du témoignage social et la fulgurance de l’image poétique…

Espal 60-62 Rue de l’Estérel, 72039 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

CLAIRE CHEVRIER ARTS VISUELS

Claire Chevrier