La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, Sarthe ESPAGNE, SOURCE DE VIE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

ESPAGNE, SOURCE DE VIE La Ferté-Bernard, 5 avril 2022, La Ferté-Bernard. ESPAGNE, SOURCE DE VIE 2022-04-05 14:30:00 – 2022-04-05 Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Connaissance du monde. Vivre une vie sociale riche et près des autres, cadence le quotidien des Espagnols. Tout est prétexte pour se retrouver, partager un moment entre amis, en famille et déguster les tapas. Au travers de ce film documentaire, contemplons des paysages insolites, voyageons, échangeons des moments authentiques avec les Espagnols tout aussi passionnés par leurs fêtes, que dévoués aux cérémonies de la Semaine Sainte, que bercés par le rythme du flamenco… 9.00 € +33 2 43 71 46 46 Connaissance du monde. Vivre une vie sociale riche et près des autres, cadence le quotidien des Espagnols. Tout est prétexte pour se retrouver, partager un moment entre amis, en famille et déguster les tapas. Au travers de ce film documentaire, contemplons des paysages insolites, voyageons, échangeons des moments authentiques avec les Espagnols tout aussi passionnés par leurs fêtes, que dévoués aux cérémonies de la Semaine Sainte, que bercés par le rythme du flamenco… 9.00 € dernière mise à jour : 2021-09-26 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna Ville La Ferté-Bernard lieuville 48.18284#0.64956