Journées Européenne du Patrimoine à Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie Catégories d’Évènement: Espagnac-Sainte-Eulalie

Lot Journées Européenne du Patrimoine à Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie, 16 septembre 2023, Espagnac-Sainte-Eulalie. Espagnac-Sainte-Eulalie,Lot Visite guidée du Prieuré de Val Paradis.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 12:30:00. 2 EUR. Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie



Guided tour of Val Paradis Priory Visita guiada al Priorato de Val Paradis Geführte Tour durch das Priorat Val Paradis Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Espagnac-Sainte-Eulalie, Lot Autres Adresse Ville Espagnac-Sainte-Eulalie Departement Lot Lieu Ville Espagnac-Sainte-Eulalie latitude longitude 44.5925169;1.84029266

Espagnac-Sainte-Eulalie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espagnac-sainte-eulalie/