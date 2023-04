Visite Guidée de l’Église Notre Dame de Val Paradis d’Espagnac-Sainte-Eulalie Eglise, 15 mai 2023, Espagnac-Sainte-Eulalie.

L’un des joyaux de la vallée du Célé : dans un paysage préservé, un prieuré à l’architecture remarquable..

2023-05-15 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-15 18:30:00. 2.5 EUR.

Eglise

Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie



One of the jewels of the Célé valley: in a preserved landscape, a priory with remarkable architecture.

Una de las joyas del valle del Célé: en un paisaje preservado, un priorato de notable arquitectura.

Eines der Juwelen des Célé-Tals: in einer unberührten Landschaft befindet sich ein Priorat mit bemerkenswerter Architektur.

