AQUÍ L’ÒC fête ses 10 ans Espaci Occitan, Saint-Céré (46) AQUÍ L’ÒC fête ses 10 ans Espaci Occitan, Saint-Céré (46), 14 octobre 2023, . AQUÍ L’ÒC fête ses 10 ans Samedi 14 octobre, 18h30 Espaci Occitan, Saint-Céré (46) Participation libre 14h, à la médiathèque : présentation par Sèrgi Carles de son livre bilingue Istòria d’un sauvatjòt – Je suis cet enfant. 16h30, à l’auditorium : où en est-on de l’enseignement de l’occitan ? par Alain Raynal avec des interventions d’élèves. 18h30, à la salle polyvalente : apéritif chanté suivi d’une restauration sur place. Prix : 10 euros par personne. 21h : bal traditionnel avec le groupe Cal Camina. Participation libre. Buvette. Stand de livres et de produits culturels occitans. Diaporama retraçant les 10 ans de l’Association. Avec la mairie de Saint-Céré, la DRAC Occitanie, l’IEO Occitanie Pyrénées Méditerranée et l’IEO 46. 06 73 62 64 63 / www.espacioccitancarcinol.com source : événement AQUÍ L’ÒC fête ses 10 ans publié sur AgendaTrad Espaci Occitan, Saint-Céré (46) 60, Avenue Jean Moulierat

Espaci Occitan, 46400 Saint-Céré, France [{« link »: « http://www.espacioccitancarcinol.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45482 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-15T01:00:00+02:00

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-15T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Espaci Occitan, Saint-Céré (46) Adresse 60, Avenue Jean Moulierat Espaci Occitan, 46400 Saint-Céré, France Age max 110 Lieu Ville Espaci Occitan, Saint-Céré (46) latitude longitude 44.859439;1.892482

Espaci Occitan, Saint-Céré (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//