stage de bourrées d’Ariège Samedi 25 novembre, 14h00 Espaci occitan, Pamiers (09) gratuit

Danser nos bourrées d’Ariège, si joyeuses et variées, à partir des trois pas de base et des nombreuses combinaisons possibles…avec une approche simple et accessible à tous, des couplets chantés en occitan pour mémoriser les mélodies, des repères pour placer le fameux « pas sautat » et tenter de lever le pied (peu importe lequel) tous en même temps…

Ventz dançar dissabte 25 de novembre la vrespada a la sala Fernan, de 14H15 a 16H15, pel festenal de Pàmias !

Espaci occitan, Pamiers (09) 11, Rue Henri Fabre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

