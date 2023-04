Common Good Summit Espaces Vanel, 1 juin 2023, Toulouse.

Common Good Summit 1 et 2 juin Espaces Vanel

Présentation

La 3e édition du Common Good Summit – ou Sommet Sauver le Bien Commun en français, a vocation à rassembler sur deux jours des spécialistes dans les domaines incontournables (économie, sciences, politique, commerce) à aborder lorsqu’il s’agit de répondre aux enjeux auxquels la planète fait face.

A travers une dizaine de conférences, cette réflexion globale sera abordée sous le prisme de la thématique annuelle : sacrifices et opportunités.

Accords de Paris, inflation, alimentation et bien-être animal, avenir des médicaments, pollution et mondialisation… Comment traiter ces sujets pour créer un impact positif sur notre société et sur notre planète ?

Voir le programme

Parmi les intervenants, seront notamment présents Jean Tirole Bengt Holmström, prix Nobel d’économie ; Brigitte Gothière, co-fondatrice de L214 ; François Villeroy de Galhau, gouverneur siégeant à la Banque de France ; Ariel Pakes, professeur d’économie à Harvard ; Frédéric Duval, Directeur Général d’Amazon France… ainsi que de nombreuses personnalités de Toulouse School of Economics.

Voir la liste complète

Organisateurs

L’évènement est organisé par Toulouse School of Economics, le magazine Challenges et le journal les Echos – le Parisien évènements, avec le soutien de Toulouse Métropole et la Région Occitanie.

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire gratuitement en ligne.

Espaces Vanel 1 allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T09:15:00+02:00 – 2023-06-01T12:15:00+02:00

2023-06-02T08:45:00+02:00 – 2023-06-02T13:30:00+02:00