LYNDA LEMAY Espaces V Roger Lefort Villepinte, mardi 19 mars 2024.

L’artiste québécoise Lynda Lemay présentera son nouvel album Il n’y a qu’un pas, sorti en janvier 2023.Telle une funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur… Flanquée de son prodigieux guitariste/pianiste /choriste Claude Pineault, les notes et sa voix se mélangent autour des textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. Fidèle à son style particulier, l’auteure-compositrice-interprète sait encore une fois et mieux que jamais émouvoir et faire rire.

Tarif : 9.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

Espaces V Roger Lefort AVENUE JEAN FOURGEAUD 93420 Villepinte 93