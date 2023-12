LA BELLE ET LA BETE Espaces V Roger Lefort Villepinte, 10 mars 2024, Villepinte.

La Belle et la Bête immerge le spectateur dans un univers à la fois fascinant et intrigant, où la peur côtoie la joie, où l’héroïne devra faire face à une multitude d’obstacles pour trouver sa liberté.Le spectacle, pluridisciplinaire, mêle cerceau aérien, combat de cape et d’épée, vidéo-projections immersives, danse et un univers musical omniprésent.Ce spectacle, derrière son apparence de conte de fée, nous interroge sur la puissance de l’amour et de la haine. Il s’efforce de mettre en valeur le rapport à la famille, l’émancipation, l’amour de l’autre au-delà des convenances et des règles établies en société…Tel un voyage dans le temps et à l’intérieur de nous-même, il nous fait rêver et réfléchir, nous divertir et nous émanciper…Avec Liwen Gelas, Jacques Vassy, Guillaume Lanson, Renaud Gillier, Oce´ane Rucinsky, Holly-Rose Clegg, Max MilletAssistant metteur en sce`ne : Renaud GillierDe´veloppement interactif et cre´ation vide´o : Studio The´orizCostumes : Conservatoire europe´en du costumeMusiques : Julien Gelas, Romain ConstantCréation lumie`res : Florian Derval

Tarif : 6.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

Espaces V Roger Lefort AVENUE JEAN FOURGEAUD 93420 Villepinte