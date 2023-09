ROMAIN LELEU SEXTET Espaces V Roger Lefort Villepinte, 24 novembre 2023, Villepinte.

ROMAIN LELEU SEXTET Espaces V Roger Lefort a lieu à la date du 2023-11-24 à 20:30:00.

Tarif : 6 à 9 euros.

Depuis plus de 10 ans, le Romain Leleu Sextet écume les scènes en France et à travers le monde : Belgique, Suisse, Royaume Uni, Algérie, Italie, Maroc, Bulgarie, Russie, Liban, Turquie et Mexique.De la musique savante à la musique populaire, cette formation unique dans le paysage musical dépasse avec panache les barrières de styles et d’époques !Prodigieuses synthèse des courants musicaux de l’époque Baroque, la musique de Bach touche, dès sa racine, à l’universel. Le Romain Leleu Sextet vous propose de contempler quelques-unes des plus belles pages du compositeur allemand, de la joie bondissante des œuvres et transcriptions de jeunesse, jusqu’aux recherches savantes de la maturité. Dans ce qu’elle laisse à entendre de la vie humaine – la joie, la détresse, la rêverie ou de l’espérance – l’œuvre du “Musicien-poète” ne se révèle-t-elle pas, dans sa mystérieuse simplicité, d’une résonance toujours actuelle ?Romain LELEU, trompette et direction artistiqueGuillaume ANTONINI, violonManuel DOUTRELANT, violonAlphonse DERVIEUX, altoCaroline BOITA, violoncellePhilippe BLARD, contrebasse

Espaces V Roger Lefort

AVENUE JEAN FOURGEAUD Villepinte 93420

