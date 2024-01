SALTI ESPACES PLURIELS – THEATRE SARAGOSSE Pau, mardi 21 mai 2024.

BRIGITTE SETH ET ROSER MONTLLO GUBERNASALTIDANSEMARDI 21 MAI / 19H30 / THÉÂTRE SARAGOSSE50 MNBrigitte Seth et Roser Montlló Guberna font de la tarentelle unremède prodigieux pour chasser la tristesse, l’ennui et la peur dansun conte dansé plein de fraîcheur et d’espièglerie.Dans Salti (2022), trois personnages, trois jeunes enfants en plein conciliabule, jouent à s’inventer des histoires et parlent, l’air de rien, de la tarentelle. Cette danse, sorte de rituel festif destiné à sauver certains malades — ceux mordus par une tarentule notamment — trouve ses racines dans l’Antiquité méditerranéenne. Pour rompre l’ennui, les trois enfants s’inventent des aventures, des histoires d’araignée, de morsure, de fièvre… « Plouf plouf ce sera toi qui seras tarantelato-ta ! » Ce contexte propice à la fantaisie, nous invite à vivre des situations étranges et absurdes. Grâce à leur jeu, les personnages nous embarquent dans un tumulte joyeux et nous offrent le récit du mythe. Un conte ludique où l’on s’exprime dans un flot de mots, où le texte, la danse, la musique sont indissociables. Comptines et chants accompagnent les pas. Peu importe que l’on soit mordu ou non par l’araignée, ce qui compte, c’est de laisser le tourbillon fougueux et vivifiant de l’imagination nous embarquer !Conception, mise scène, chorégraphie Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna Texte Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna Lumières Guillaume Tesson Musiques Hugues LaniesseMusiques additionnelles Bruno Courtin et musiques traditionnelles italiennes Avec les acteurs et danseurs Jim Couturier, Louise Hakim, Lisa Martinez

Tarif : 7.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-21 à 19:30

ESPACES PLURIELS – THEATRE SARAGOSSE 17 avenue de Saragosse 64000 Pau 64