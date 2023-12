LES GRATITUDES ESPACES PLURIELS – THEATRE SARAGOSSE Pau, 16 janvier 2024, Pau.

FABIEN GORGEATLES GRATITUDESTHÉÂTREMARDI 16 ET MERCREDI 17JANVIER / 20H / THÉÂTRE SARAGOSSE1H30Le metteur en scène Fabien Gorgeart adapte le roman de Delphine de Vigan Les Gratitudes. Un parfait équilibre entre incarnation et narration dont il confie le rôle central à la magistrale Catherine Hiegel.La pièce tourne autour du personnage de Michka, ancienne parolière pour qui les mots étaient la grande affaire. Mais voici que les mots lui échappent, qu’elle perd peu à peu l’usage de la parole. Victime d’aphasie, Michka est placée dans un ehpad où elle chemine avec deux personnages : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre. Chacun d’eux éprouve une forme de gratitude à l’égard de ceux qu’ils côtoient, de ceux qu’ils ont croisés. Ménageant un entre-deux subtil entre théâtre et roman, misant sur les effets sonores de Pascal Sangla, Fabien Gorgeart décale le texte et laisse vibrer les dialogues. Après sa mise en scène très remarquée de Stallone d’après Emmanuelle Bernheim, Fabien Gorgeart puise dans l’écriture dynamique de Delphine de Vigan une matière vivante qui nous plonge dans un présent pur. Au vide qui s’instaure à mesure que la mémoire s’efface, la parole oppose sa force de réparation, sa capacité à résonner encore quand se fait le silence.D’après Les Gratitudes de Delphine de Vigan Mise en scène Fabien Gorgeart Avec Laure Blatter, Catherine Hiegel, Pascal Sangla Assistante à la mise en scène Aurélie BarrinAdaptation Fabien Gorgeart, Agathe Peyrard Création sonore et musique live Pascal Sangla Dramaturgie Agathe Peyrard Scénographie Camille Duchemin Costumes Céline BrelaudCréation lumières et régie générale Thomas Veyssière Régie son Romain Pignoux

